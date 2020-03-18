السوق السعودية ترتفع للجلسة الثانية.. و "تاسي" يتجاوز 6150 نقطة

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع وهي الجلسة الثانية من المكاسب، حيث دعمت أسهم البنوك حركة المؤشر العام، فيما تحررت الأسهم المتوسطة من موجة هبوط.

و دعت السعودية أمس إلى عقد قمة استثنائية - افتراضية - لقادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة "كورونا". ويأتي ذلك استشعارا من المملكة لأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفيروس المستجد وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.

وارتفع المؤشر العام بنحو 47 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، حيث يتداول المؤشر عند مستوى 6154 نقطة، فيما بلغت التداولات نحو 5.2 مليار ريال.



وتصدر قطاع تجزئة الأغذية المكاسب من بين القطاعات، حيث ارتفعت أسهم أسواق العثيم بنحو 4.8 في المائة، وارتفعت أسهم قطاع التأمين 2.2 في المائة، فيما تراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 2.5 في المائة وذلك بضغط من أسهم شركة المواساة ورعاية بنحو 4 في المائة لكل منهما.

وكانت السعودية قد وجهت إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء السوبر ماركت والصيدليات بداء من يوم الاثنين.

وواصل السهم المدرج حديثا في السوق "الحبيب" للجلسة الثانية حيث أغلق على ارتفاع طفيف، حيث أغلق السهم عند مستوى 55.1 ريال، فيما كان قد اغلق أول جلساته على ارتفاع بالنسبة العليا.



وكانت وزارة "الموارد البشرية" قد وجهت بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة "15" يوما.