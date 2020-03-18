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الطاقة- النفط

"الطاقة" توجه "أرامكو" بالاستمرار في انتاج 12.3 مليون برميل يوميا

"الاقتصادية" من الرياض

وجهت وزارة الطاقة اليوم شركة أرامكو السعودية بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.

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