"الطاقة" توجه "أرامكو" بالاستمرار في انتاج 12.3 مليون برميل يوميا

وجهت وزارة الطاقة اليوم شركة أرامكو السعودية بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.