الرئيس الأمريكي : سنعقد مؤتمرا لإعلان أخبار مهمة من هيئة الدواء بشأن فيروس الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لنقل "نبأ مهم جدا" من الوكالة الفدرالية للأدوية حول وباء كورونا المستجد.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة "سأعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لمناقشة نبأ مهم جدا من الإدارة الفدرالية للأدوية بشأن "الفيروس الصيني" العبارة التي يستخدمها للحديث عن فيروس كورونا المستجد.

والإدارة الفدرالية للغذاء والدواء هي الهيئة الاتحادية التي تشرف خصوصا على تسويق الأدوية على الأراضي الأمريكية.

وأدى الوباء إلى وفاة 100 شخص على الأقل في أمريكا حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس حوالي 6500 شخص بحسب إحصاءات جامعة هوبكينز.