الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها على مكاسب 1.4 % .. و "الحبيب" يواصل ارتفاعه

بدأت الاسهم السعودية تعاملاتها على ارتفاع بدعم من أسهم مصرف الراجحي وكذلك أرامكو، حيث يقترب سهم أرامكو من مستوى 30 ريال.

وارتفع المؤشر العام بنحو 83 نقطة او ما يعادل 1.4 في المائة، حيث يتداول المؤشر عند مستوى 6191 نقطة، فيما بلغت التداولات نحو 388مليون ريال.

ودعت السعودية أمس إلى عقد قمة استثنائية - افتراضية لقادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة "كورونا".

ويأتي ذلك استشعارا من المملكة لأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفيروس المستجد وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.

وواصل السهم المدرج حديثا في السوق "الحبيب" للجلسة الثانية حيث يتداول على ارتفاع 3.5 في المائة، عند مستوى 56.9 ريال، فيما كان قد اغلق أول جلساته على ارتفاع بالنسبة العليا.

وكانت وزارة "الموارد البشرية" قد وجهت بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة "15" يوما.

وارتفع قطاع البنوك عند الافتتاح بأكثر من 1.8 في المائة، ونحو 2.5 في المائة لقطاع الطاقة فيما غالبية القطاعات على ارتفاع بستثناء قطاع النقل والرعاية الصحية.

وتباينت أداء أسواق الخليج خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت سوق دبي بنحو 1 في المائة لتعود للون الاخضر بعد عدة من التراجعات الحادة، فيما سوق أبوظبي على تراجع 0.5 في المائة.

وكانت بورصة الكويت على ارتفاع قرب 1 في المائة حيث يتداول مؤشر الكويت الأول عند 4754 نقطة، فيما ارتفعت بورصة قطر بنحو 0.24 في المائة.