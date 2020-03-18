التشيك: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 434 حالة

أعلنت وزارة الصحة التشيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 434 حالةً. وأوضحت وفقًا لتقارير إعلامية أن هناك ثلاثة مرضى حالتهم حرجة للغاية، فيما تعافت ثلاث حالات بشكل كامل.