الكويت: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 142 حالة بعد تأكيد 12 إصابة جديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي أن عدد الحالات في العناية المركزة بسبب كورونا هو أربع حالات، منهم حالة واحدة خطرة.

وأوضح السند أن ثماني حالات من الـ 12 حالة الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، منهم ستة كويتيين ومواطن إسباني وآخر أمريكي، وهناك حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن كويتي تحت التقصي الوبائي.

كما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالةً.

وقال في تصريح له اليوم إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس وهم كويتيون.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بكورونا تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

