أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
يتم تنفيذ المرحلة الأخيرة من الانضمام على فترتين الأولى في يوم الاثنين 28/7/1441هـ الموافق 23/3/2020 بحسب أسعار إغلاق يوم الخميس 24/7/1441هـ الموافق 19/3/2020 بنسبة 25%، والفترة الثانية بنسبة 75% خلال شهر يونيو من العام الجاري .
"تداول": بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على فترتين
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
أضف تعليق