استمرار الحجوزات لأكثر من 120 ألف وحدة عبر منصة وتطبيق «سكني»

تراوح أسعار الخيارات السكنية ما بين 250 - 750 ألف ريال.

بات أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعا في جميع مناطق المملكة تتركز معظمها في ضواحٍ سكنية متكاملة، متاحة للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني" عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق "سكني" للهواتف، إذ يمكن للمستفيدين الاطلاع على الوحدات المتنوعة وتفاصيلها ومواقعها ونماذجها، وكذلك الحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية بشكل إلكتروني فوري على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

وتشهد الخيارات السكنية المتنوعة التي توفرها الضواحي إقبالا شديدا من المستفيدين؛ نظرا لتكامل الخدمات في المشاريع التي تنفذ في الضواحي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين المؤهلين، بما يتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية ويلبي تطلعاتها، بأسعار تراوح بين 250 - 750 ألف ريال وأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1100 ريال، وبتصاميم متنوعة من شقق وفلل وتاون هاوس.

وتتوزع الضواحي السكنية الأربع، "الجوان" في الرياض، وضاحية "الواجهة" في الدمام، وضاحيتا "الجوهرة" و"الميار" في جدة، على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع تتسع لما يزيد على 315 ألف نسمة.

وتضم ضاحية الجوهرة، ثلاثة مشاريع سكنية، هي، "الجوهرة ريزدنس" الذي يوفر 990 وحدة، و"بوفارديا ستي" بعدد 2606 وحدات، و1407 وحدات في "فينان"، تمتاز بموقع استراتيجي على مقربة من مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحاذاة طريق الحرمين وبالقرب من طريق المدينة المنورة.

فيما تضم ضاحية الميار خيارات متنوعة لتملك الشقق السكنية بمساحات ونماذج متعددة وبأسعار مناسبة للأسر السعودية، مثل مشروع "ربى جدة" الذي يضم 1248 شقة بأسعار تبدأ من 295 ألف ريال، إضافة إلى "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال، ومشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6512 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال.

وتتيح ضاحية الجوان في الرياض خيارات متنوعة للتملك بين فلل وتاون هاوس وشقق سكنية، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات ضمن عدة مشاريع متنوعة تستخدم أحدث تقنيات البناء الحديثة، وبمتوسط قسط شهري يصل إلى نحو (1500) ريال، فيما تراوح أسعار الوحدات بين 250 - 750 ألف ريال، في مشروع مرسية، وسرايا النرجس، وديار السعد، وإشراق ليفينج، وعمائر الجوهرة، وشمس الديار، وإسكان الرياض، علاوة على حي الإعلاميين الذي أعلن مشروع مرسية تخصيصه للعاملين في المجال الإعلامي.