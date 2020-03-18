حزم مساعدات اقتصادية «غير مسبوقة» لمواجهة «الفيروس» .. ترمب يقترح تريليون دولار للأفراد والشركات



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عزم الإدارة الأمريكية، بحث توفير تريليون دولار مع الكونجرس، كحزمة مساعدات اقتصادية للأفراد والشركات الصغيرة، لحمايتهم من التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حكومته ستعمل على توفير دعم اقتصادي للشركات الصغيرة مثل شركات الوجبات السريعة، وستقدم مساعدات للمصانع والشركات المتضررة حتى تتعافى من آثار الفيروس، مشيرا إلى أنه التقى تجار التجزئة، واطمأن على وفرة المخزون لديها.

وأشار الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحافي عقد في البيت الأبيض، بمشاركة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية، إلى التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، حيث يمكن للمرضى، الاتصال بأي طبيب عبر الإنترنت دون أي تكاليف، وذلك من شأنه تعزيز قدرات المستشفيات من خلال استخدام هذه الآلية.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير المالية الفرنسي، أمس، إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي 1 في المائة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير برونو لومير إن الحزمة - البالغة قيمتها نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ستثقل حتما كاهل المالية العامة للدولة وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.

وأبلغ إذاعة آر. تي. إل الفرنسية "سنضخ 45 مليار يورو مساعدة اقتصادية فورية أولى للشركات والعمال." يضاف ذلك إلى ضمانات قروض حكومية بقيمة 300 مليار يورو أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأول.

وبسبب الضغط المفاجئ على المالية العامة ستضطر الحكومة إلى تمزيق خططها لميزانية 2020 وقال لومير إنه سيقدم مشروع ميزانية جديدا في وقت قريب لأخذ تداعيات الفيروس في الحسبان.

وأوضح أن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد 1 في المائة هذا العام، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية. وكانت ميزانية 2020 الأصلية تتوقع نموا 1.3 في المائة.

وانتقالا إلى بريطانيا، إذ أعلنت أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه استرليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب إجراءات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال وزير المالية ريشي سوناك "إنه وقت الجرأة، وقت الشجاعة،" وكان يتحدث وبجواره رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأوضح سوناك أنه مستعد لزيادة حجم ضمانات القروض بما يكفل وصول السيولة إلى جميع الشركات التي تحتاج إليها في ظل تباطؤ النشاط.

وتشمل الإجراءات الأخرى المعلنة أمس، تعليق مدفوعات الرهن العقاري ثلاثة أشهر للأفراد الذين يمرون بصعوبات وتوسيع نطاق تعليق ضريبة الممتلكات على الشركات الصغيرة ليشمل جميع شركات قطاعي الضيافة والترفيه.

وستحصل تلك الشركات أيضا على منحة نقدية وستبحث الحكومة تقديم حزمة دعم لشركات الطيران والمطارات، حسبما ذكر سوناك.

أما إسبانيا، فأعلنت حزمة ضخمة حجمها 200 مليار يورو (220 مليار دولار) لمساعدة الشركات وحماية العمال والفئات الضعيفة المتأثرة بأزمة فيروس كورونا الآخذة بالاتساع.

يتكون نصف إجراءات المساعدة، البالغة قيمتها 20 في المائة من الناتج الاقتصادي لإسبانيا، ضمانات قروض مدعومة من الدولة للشركات، ويشمل الباقي قروضا ومساعدات للفئات الضعيفة.

