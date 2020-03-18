الأسهم السعودية تستعيد مستويات 6000 نقطة مع تحسن معنويات المتعاملين

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع بعد أربع جلسات تراجعت فيها بشكل حاد. وأنهت السوق جلسة أمس، على ارتفاع 147 نقطة بنحو 2.5 في المائة؛ لتغلق عند 6107 نقاط، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" نحو 20 نقطة 2.56 في المائة؛ ليغلق عند 835 نقطة.

ودعم المؤشر سهم البنك الأهلي التجاري الذي صعد 5.7 في المائة وزيادة سهم "أرامكو السعودية" 4.7 في المائة.

وكان خالد الدباغ؛ المدير المالي لشركة أرامكو السعودية، قد قال أمس الأول، إن الشركة "مرتاحة للغاية" مع سعر 30 دولارا لبرميل النفط، وإن بوسعها تلبية التزامات توزيعاتها وتوقعات المساهمين حتى في ظل أسعار الخام المنخفضة حاليا.

وفي أول جلسة تداول لسهم "سليمان الحبيب" سجل ارتفاعاً بالنسبة القصوى عند 55 ريالا.

ولا تزال السوق تشهد تقلبات حادة في مدى التذبذب والاتجاه، وذلك في حالة عدم اليقين العالية لدى المتعاملين تجاه المتغيرات الحالية وأثرها في الشركات. ومع تحسن أسعار النفط نسبياً، والتداول الإيجابي في الأسواق العالمية، يبدو أنهما أسهما في تحسين معنويات المتعاملين.

من ناحية فنية، تجاوز السوق مستويات 6200 نقطة - التي كانت تشكل دعما وأصبحت مقاومة - يحسّن من أداء السوق وإمكانية ارتفاعه إلى مستويات أعلى.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 5959 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 6182 نقطة رابحاً 3.73 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6107 نقاط رابحاً 147 نقطة بنحو 2.5 في المائة. وارتفعت السيولة 3.7 في المائة بنحو 203 ملايين ريال؛ لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 4.8 مليون سهم؛ لتصل إلى 258 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.46 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 1 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 269 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع قطاع "المرافق العامة" 0.54 في المائة، مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" 4.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 4.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 4.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 29 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "الرعاية الصحية" 17 في المائة بقيمة 942 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 15 في المائة بقيمة 830 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "سليمان الحبيب" 10 في المائة؛ ليغلق عند 55 ريالا، يليه "الوطنية" 10 في المائة؛ ليغلق عند 16.94 ريال، وحل ثالثا "عطاء" 9.94 في المائة؛ ليغلق عند 34.85 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "سايكو" 5.3 في المائة؛ ليغلق عند 8.51 ريال، يليه "تكافل الراجحي" 5 في المائة؛ ليغلق عند 47.55 ريال، وحل ثالثا "الخليج للتدريب" 4.17 في المائة؛ ليغلق عند 13.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سليمان الحبيب" بقيمة 806 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 560 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 511 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية

