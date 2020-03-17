البنك الدولي يضيف ملياري دولار لأموال التصدي لأزمة كورونا

قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء إنه زاد إلى 14 مليار دولار حجم التمويل السريع المتاح للأعضاء من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية، ليضيف ملياري دولار إلى الحزمة الأصلية التي أعلنها في الثالث من مارس آذار.
وقال البنك إن الزيادة ستتيح ثمانية مليارات دولار إجمالا لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك من أجل دعم شركات القطاع الخاص وعامليها المتضررين جراء التداعيات الاقتصادية لانتشار المرض.
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