مصر تعلن عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت مصر اليوم الثلاثاء حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس إلى ست حالات بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت وزارة الصحة في بيان إن المتوفيين هما إيطالية عمرها 78 عاما ومصري عمره 70 عاما وتوفي كلاهما في مستشفى العزل. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن وفاة ألمانيين اثنين ومصريين اثنين.

وأعلنت مصر 30 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة إلى 196.

وكانت وزارة السياحة قد قالت يوم الاثنين إن مصر ستبقي مجالها الجوي مفتوحا للسماح للسائحين بالعودة لبلادهم عندما توقف حركة الطيران في مطاراتها ابتداء من يوم الخميس وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.