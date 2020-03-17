المستثمرون يهرعون للنقد ويعزفون عن الأسهم في مارس

خلص مسح لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أمريكا اليوم إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاما مضت.

وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1 بالمئة في المتوسط من 4في المائة في فبراير وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة.

وخلص المسح الذي أجري بين 6 مارس و 12 منه ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار إلى أن مؤشر البنك "الثور والدب" الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير.

وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبيا مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجا منذ أوائل 2009.