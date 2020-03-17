"مكة للإنشاء" : تسوية الفروقات الزكوية وانخفاض قيمة المطالبات إلى 31.5 مليون ريال

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن أنه تم الاتفاق والاعتماد من قبل لجنة التسويات والمنازعات الزكوية بالهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية الفروقات الزكوية عن الربط الزكوي المحمل على الشركة بمبلغ 67,179,914 ريال عن الفترة من 1431 وحتى نهاية 1436 إلى مبلغ 31,570,448 ريال وتم سداد المبلغ فعليا لهيئة الزكاة والدخل في تاريخ 1441/7/21 الموافق 2020/3/16 وستفصح الشركة عن المبلغ المسدد بالقوائم المالية لاحقا.