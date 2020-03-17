"اس تي سي" تعتزم شراء 5.5 مليون من أسهمها بقيمة 300 مليون ريال لبرنامج حوافز الموظفين

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 5.5 مليون سهم وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين ورفع توصية للجمعية العامة الغير عادية للموافقة على البرنامج، وشراء الأسهم خلال (8) أشهر من تاريخ الموافقة.