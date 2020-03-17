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أخبار الشركات- محلية

"بحر العرب" تقدم طلب للانتقال من "نمو" إلى "تاسي"

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات تقديمها طلب الإنتقال إلى السوق الرئيسية اليوم خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

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