زيادة رأس مال "اكسترا" بنحو 100 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب الشركة المتحدة للإلكترونيات زيادة رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 40 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 60 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 50مليون سهم إلى 60 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.