الذهب يواصل الهبوط مع تهافت المستثمرين على جمع سيولة

تراجع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 بالمئة يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 بالمئة إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الاسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1651.26 دولار للأوقية بعدما هوى 18 بالمئة في الجلسة السابقة.

واستقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس الاثنين.

وتراجعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.