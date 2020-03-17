3 صفقات خاصة في السوق السعودي بقيمة 36.4 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 3 صفقات خاصة بقيمة 36.4 مليون ريال، وبعدد أسهم بلغت 1.72 مليون سهم تمت على شركة "الحبيب" وكذلك بنك البلاد.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 6086 نقطة، بارتفاع 126 نقطة ، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.3 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 174.7 مليون سهم.