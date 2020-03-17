توزيع 38 مليون ريال أرباح على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية اليوم عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:

- نوع التوزيع توزيع أرباح نقدية

- فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأثنين 28/07/1441هـ الموافق 23/03/2020م (نهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 24/07/1441هـ الموافق 19/03/2020م(.

- إجمالي الأرباح الموزعة إجمالي الأرباح الموزعة: 38,049,400 ريال سعودي

- عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 61370000

- قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.62

- نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % % 6.20

- نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % % 6.39

- نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1441-05-05 الموافق 2019-12-31

- أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1441-07-28 الموافق 2020-03-23

- تاريخ دفع التوزيعات سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق

- معلومات اضافية كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.