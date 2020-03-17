إلغاء «بوندسليجا» يكبد 750 مليون يورو

وافقت الأندية الألمانية أمس على تأجيل مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية حتى الثاني من نيسان (أبريل) المقبل على الأقل، وذلك خلال اجتماع عقد في فرانكفورت.

ووافقت الأندية الـ36 على توصية رابطة الدوري الألماني، في إطار جهود مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تلقي بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وأكد كريستيان شايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني أنه ليس من المرجح استئناف المباريات في أوائل نيسان (أبريل) المقبل، لكن الأعضاء سيعقدون اجتماعا في الأسبوع بعد المقبل لمناقشة التطورات، وقال "أود أن أؤكد أننا لا نتوقع اللعب مجددا ابتداء من الثالث من نيسان (أبريل)".

وأشار شايفرت إلى أنه من المرجح أن تقام المباريات دون جمهور من أجل استكمال الموسم، وهو ما يشكل "فرصة البقاء الوحيدة" لبعض الأندية، حيث تبدو عشرات الآلاف من الوظائف على المحك.

وأضاف "بالتالي أطلب تفهمكم ودعمكم لضرورة التفكير في الأمر. فليس هناك شك في أن احتواء انتشار الفيروس هو أمر بالغ الأهمية"، موضحا أن خسائر إلغاء الموسم قد تصل إلى 750 مليون يورو لدوري الدرجتين الأولى والثانية.

وتابع "الخيارات التي ستكون متاحة لدينا ستتضح بشكل أكبر بعد الاجتماع عبر الفيديو الذي يعقده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم للمناقشة بشأن كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقررة في حزيران (يونيو) وتموز (تموز (يوليو) المقبلين".