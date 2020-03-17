مراقبة الاتفاقيين بـ GPS بعد تمديد الإجازة

مددت إدارة نادي الاتفاق بالتنسيق مع المدرب خالد العطوي إجازة اللاعبين حتى نهاية الأسبوع الجاري، بدلا من اليوم؛ الموعد المحدد لعودتهم، بعد قرار وزارة الرياضة إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.

وكان الجهازان الفني والإداري قد أصدرا تعميما للاعبين، تم إرساله إليهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" يشير إلى التزامهم باتباع الطرق المحددة لإجراء التدريبات اليومية واللياقية في منازلهم، حتى لا يكون هناك نقص في المعدل اللياقي خلال فترة التوقف، على أن تتم مراقبة اللاعبين عبر جهاز الـGPS الخاص بمعرفة الأرقام القياسية لمعدل كل لاعب، وبمتابعة مستمرة من قبل المعد البدني الذي يقرأ الأرقام حول معدل اللياقة، ويزود الجهاز الفني بجميع المعدلات اللياقية، للتأكد من قيامهم بالتمارين على أكمل وجه.

وبث الجهاز الإداري رسائله للاعبين لاتباع الطرق اللازمة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتجنب السلوكيات التي تتسبب في نقل العدوى.