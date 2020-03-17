التويجري:في عز الأزمات .. نفخر

طمأن المدرب عبدالحكيم التويجري؛ الجميع، عن صحته بعد دخوله الحجر الصحي إثر عودته من أوروبا التي تعيش وضعا صعبا مع فيروس كورونا المستجد، وقال في حسابه في "تويتر": "الحمد لله أولا وأخيرا، عدنا من أوروبا أمس الفجر بطلب من وزارة الرياضة، واليوم "يقصد أمس" هو ثاني يوم لنا في الحجر الصحي تحت إدارة وزارة الصحة، في أحد فنادق مكة المكرمة، ويحق لنا أن نفخر كسعوديين بهذا العمل بكل تفاصيله".

وأضاف "أولا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على صحة كل مواطن فوق كل اعتبار، ثانيا كل الخدمات المقدمة من كل أجهزة الدولة تمثل حرص القيادة على أدق التفاصيل للمواطنين والمقيمين، تشعر بالفخر والاعتزاز في بلادك في عز الأزمات فعلا شكرا لكل جنود الوطن في هذا الموقف".

وكان الثنائي عبدالله عطيف؛ لاعب الهلال، وأحمد الفريدي؛ المنضم حديثا إلى نادي مليلة الإسباني، قد دخلا الحجر الصحي المنزلي الذي يمتد إلى 14 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي أعلنتها أخيرا وزارة الصحة السعودية، بعد عودتهما من إسبانيا.