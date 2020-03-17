المطيري: السفر باستثناء وإذن

محمد المطيري.

أكد محمد المطيري مدير الكرة في نادي الفيصلي، أنه بعد مناقشة خطة فريق كرة القدم في المرحلة المقبلة، منح اللاعبين إجازة لمدة خمسة أيام على أن يعاودوا تدريباتهم السبت المقبل، على خلفية تعليق جميع الأنشطة الرياضية من قبل وزارة الرياضة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، متمنيا زوال هذه الأزمة بسلامة الجميع وعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وباقي المنافسات.

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا اعتمد برنامجا للفريق بعد العودة للتدريبات، سيتخللها برنامج داخلي للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، وبكل تأكيد هناك بعض التعليمات الصحية من قبل الجهاز الطبي في النادي الذي حرص على أهمية المرحلة المقبلة وتعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تسهم في "الوقاية من الفيروس".

وحول سفر اللاعبين الأجانب والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، قال "هناك تعليمات على جميع منسوبي النادي بعدم السفر خلال هذه الفترة بناء على توصيات وزارة الرياضة إلا في الحالات الاستثنائية وذلك بعد الحصول على إذن وموافقة فهد المدلج رئيس النادي شخصيا".

وتطرق المطيري إلى وضع الفريق العام في الدوري، مؤكدا أنه مطمئن من خلال النتائج والمستويات الماضية، وقال "الفريق يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ونسعى بإذن الله عقب استئناف الدوري إلى المنافسة على المراكز الأولى، والبحث عن المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا، لتسجيل إنجاز تاريخي يسجل للنادي بعد المستويات المميزة في الأعوام الماضية وهذا الموسم بالذات، بإذن الله القادم أجمل وتخدمنا الظروف والنتائج للاستمرارية في التقدم إلى الأمام".

