ارتفاع استثمارات المصارف في أذونات «ساما» إلى 18.16 مليار ريال

ارتفعت استثمارات المصارف العاملة في السعودية في أذونات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، 2.8 في المائة خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2020 لتبلغ قيمتها بنهاية الشهر 18.16 مليار ريال مقارنة بـ17.67 مليار ريال بنهاية الشهر السابق كانون الأول (ديسمبر) 2019.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات "ساما"، ارتفعت استثمارات المصارف في أذونات مؤسسة النقد 49 في المائة على أساس سنوي، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية كانون الثاني (يناير) 2019 نحو 12.19 مليار ريال وارتفعت بنحو 5.97 مليار ريال.

وتعرف أذونات الخزينة بأنها أداة دين عامة قصيرة الأجل متدنية المخاطر يطرحها البنك المركزي للدولة لعدة أسباب، أهمها الاستقرار النقدي والتحكم أو التأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية، أو لتخفيف حدة تمويلات المصارف التجارية، إضافة إلى الاقتراض ومدتها قصيرة تقل عن عام وموزعة على خمس فترات، هي "أسبوع وأربعة أسابيع و13 أسبوعا و26 أسبوعا و52 أسبوعا"، ويختلف معدل الفائدة بحسب الفترة، وهي إحدى الأدوات السياسية النقدية للبنوك المركزية.

وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم المصارف التجارية ببيع أداة الدين "أذونات الخزينة" لمؤسسة النقد، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء.

وفي العادة، يتم بيع أذونات الخزينة عن طريق المزاد، إذ يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذونات الخزينة بعرضها على المستثمرين مثل المؤسسات المالية الكبيرة كالمصارف التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المستثمرين، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى تتم تغطية كامل قيمة العطاء المطروح.

وتراجعت قيمة استثمارات المصارف في أذونات مؤسسة النقد لمدة أربعة أعوام متتالية من عام 2015 حتى 2018، إذ تراجعت عام 2015 بـ39.6 في المائة، وفي عام 2016 بـ74.1 في المائة، وفي عام 2017 بـ67.6 في المائة، وفي 2018 نحو 14.0 في المائة، قبل أن ترتفع في عام 2019 نحو 78 في المائة.

وبلغ معدل الفائدة على أذونات مؤسسة النقد لمدة أسبوع واحد نحو 1.7659 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2020، وفترة الـ4 أسابيع نحو 1.8454 في المائة، والـ13 أسبوعا نحو 1.9456 في المائة، وفترة الـ26 أسبوعا نحو 2.0065 في المائة، وآخرها فترة الـ52 أسبوعا بلغت نحو 2.0744 في المائة.

وشكلت قيمة أذونات مؤسسة النقد بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2020 نحو 0.69 في المائة من قيمة أصول المصارف العاملة في السعودية البالغة نحو 2.622 تريليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية