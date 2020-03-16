بلومبرج: بدء أول تجربة للقاح ضد فيروس كورونا على البشر

أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين ببدء أول تجربة على البشر للوصول إلى لقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقالت الوكالة إن الشخص الأول الذي خضع للتجربة تلقى اليوم جرعة من اللقاح في مدينة سياتل الأمريكية، التي أصبحت مركز تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة بتسجيلها 42 حالة وفاة من إجمالي 69 وفاة في جميع أنحاء البلاد.

وقد طور المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية هذا اللقاح بالتعاون مع شركة التقنية الحيوية "موديرنا".

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوشي ، ، في بيان "إن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس (سارس-كوف 2) يشكل أولوية عاجلة للصحة العامة"، مضيفا بالقول "تمثل المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها بسرعة قياسية ، خطوة أولى مهمة نحو تحقيق هذا الهدف."

ولم يتم الكشف عن أي لقاحات أو علاجات لمكافحة فيروس (سارس-كوف 2)، الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي المعروف ولا توجد أي علاجات أو لقاحات معتمدة لأي فيروسات من سلالات كورونا الأخرى، مثل سارس وفيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة الحاسمة من أجل تطوير لقاح مع دعوة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى البعد عن أي تجمعات تضم 50 شخصًا أو أكثر لمعرفة كيفية التعامل مع الوباء.

