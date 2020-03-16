الإسترليني بتراجع مقابل الدولار واليورو

واصل الجنية الإسترليني اليوم سلسلة تراجع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" متأثراً بأزمة فيروس كرونا والمخاوف من تباطوء الاقتصاد العالمي.

وتداول الباوند في وقت إغلاق الأسواق في لندن منخفضاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.61 % إلى 1.2217 دولار، ونسبة 1.19 % مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0937 يورو بحسب ما ذكرت "واس".