الجزائر تعلق السفر من وإلى أوروبا وأفريقيا

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في بيان إن الجزائر ستعلق كل الرحلات البحرية والجوية مع أوروبا اعتبارا من يوم الخميس بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن الجزائر ستعلق أيضا الرحلات الجوية لأفريقيا بما في ذلك للسنغال ومالي والنيجر وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو ابتداء من نفس التوقيت بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت الجزائر أمس الأحد إنها ستعلق السفر من وإلي فرنسا بدءا من غد الثلاثاء مضيفة أن الخطوط الجوية الجزائرية سترتب رحلات طارئة لإعادة المواطنين.