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أخبار اقتصادية- عالمية

بنوك لبنان تغلق فروعها حتى 29 مارس بسبب كورونا

"الاقتصادية" من الرياض

قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين إن البنوك ستغلق فروعها في الفترة من 17 إلى 29 من مارس آذار حفاظا على سلامة الموظفين في خضم تفشي فيروس كورونا بحسب ما ذكرت "رويترز".
وأضافت أن البنوك ستواصل توفير الرواتب بالليرة اللبنانية والمعاملات الضرورية للشركات وبخاصة تلك العاملة في مجالات الأغذية والمستلزمات الطبية.
كانت الحكومة أعلنت حالة طوارئ صحية أمس الأحد وإغلاقا يشمل معظم المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

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