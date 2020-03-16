ألف إصابة إضافية بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا نحو ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فيما ارتفع عدد الوفيات من 288 الاحد الى 297 الاثنين بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

وقال فرناندو سيمون منسق الحالات الطارئة في مركز الصحة الوطنية إن عدد الحالات المؤكدة بات 8744. لكن هذا الارتفاع في عدد الحالات يدل على تباطوء لانه تم رصد حوالى ألفي حالة بين السبت والاحد.