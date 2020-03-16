أنت هنا

أخبار اقتصادية- محلية

"ساما" تخفض معدل اتفاقياتي إعادة الشراء والشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس

"الاقتصادية" من الرياض

​قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% الى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% الى 0.50%. ويأتي هذا القرار حفاظًا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية