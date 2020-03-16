"العقاري" : استمرارية إيداع الدعم لحسابات مستفيدي "سكني" في موعده المحدد

‏‎أكد منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحددة شهريا. وقال "إن دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم سيتم إيداعها لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد معللاً ذلك بمتانة وسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل".

وبين المشرف العام أن التكاملية في تقديم الخدمات بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص تتميز بالسهولة والسرعة ضمن عملية تقنية عالية الدقة بداية من تقديم المستفيد على "القرض المدعوم" وحتى انتهاء الإجراءات بتوقيع عقد التمويل وحصوله على السكن الملائم ومن ثم إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد وذلك بكل يسر وسهولة دون الحاجة للاستعانة بالموظفين أو زيارة الفروع. وأفاد أن إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية العقارية مستمر ولن يتأثر بالإجراءات الإحترازية والوقائية الذي وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتمثل في تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوما. مؤكدا حرص برنامج "سكني" على تملك المواطنين للسكن وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير.