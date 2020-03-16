إيران: 129 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية على تويتر اليوم إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفاع إلى 853 حالة بعد تسجيل 129 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الإصابات إلى 14991.

وقال علي رضا وهاب زاده في تغريدة "سجلنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1053 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و129 حالة وفاة جديدة".

ودعا المسؤولون المواطنين إلى البقاء في بيوتهم في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.