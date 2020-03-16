السوق السعودي يغلق دون مستوى 6 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم متراجعة 4.6 في المائة مسجلة ادنى مستوى منذ نوفمبر 2016، وتأثر السوق بضغوط قطاع البنوك الذي تراجع بنحو 5.6 في المائة، متاثره بخفض لمعدلات الفائدة.

وتراجع قطاع البنوك لأدنى مستوى منذ نهاية 2017، حيث تراجع بنكي الرياض والسعودي الفرنسي بأكثر من 9 في المائة، وتراجعت أسهم كل من بنك الاهلي و ساب وكذلك العربي الوطني باكثر من 7 في المائة.

فيما تراجعات أسهم مصرفي الراجحي والإنماء بشكل أقل من بيقية البنوك حيث تراجعت بنحو 2.6 في المائة ونحو 0.5 في المائة على التوالي.

وتراجعت قطاع تجزئة السلع الكمالية والسلع الرأس مالية بنحو 7.2 في المائة و 6.8 في المائة على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية 4 في المائة.

وكانت السعودية أمس قد وجهت بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء السوبر ماركت والصيدليات.

وتراجع المؤشر العام بنحو 327 نقطة او ما يعادل 5.2 في المائة، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 5959 نقطة، فيما بلغت التداولات نحو 5.4 مليار ريال، تم تداولاها على نحو 252.6 مليون سهم.

وهبط أسهم 16 شركة بأكثر من 9.5 في المائة، حيث تصدرتها شركة الصادرات وسيسكو وكذلك الفخارية، فيما ارتفعت أسهم 8 شركات فقط تصدرها اسهم شركة الوطنية للتأمين بالنسبة العليا.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد أعلن أمس مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند صفر-0,25 بالمئة، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة العام 2008 المالية العالمية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد قررت اليوم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% الى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% الى 0.50%.