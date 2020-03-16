كوريا الجنوبية تستورد 11.6 مليون طن خام الشهر الماضي

بعض منصات الحفر الإيرانية معطلة لتعذر إصلاحها.

أشارت بيانات مبدئية أمس من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية إلى أن سيئول لم تستورد نفطا خاما من إيران خلال شهر شباط (فبراير) مقابل 983497 طنا استوردتها قبل عام.

وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات أيضا، أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استوردت في المجمل 11.6 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 13.1 مليون طن استوردتها قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من الشهر الجاري البيانات النهائية لما استوردته كوريا الجنوبية من النفط الشهر الماضي.

وأظهرت وثائق مالية ومحاورات مع مصادر في صناعة النفط، أن ربع منصات الحفر النفطي في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأمريكية الخانقة على صناعة النفط في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل.

ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران على إنتاج النفط من الحقول الأقدم، الذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج.

وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى الحد من طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي المزعزع لأمن المنطقة، وقد أرغمت هذه العقوبات إيران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا، لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.

وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيس، كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين في قطاع النفط الإيراني.

ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري، لأسباب منها أثر انتشار فيروس "كورونا" على الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.

وبعض منصات الحفر الإيرانية معطلة لتعذر إصلاحها، إذ إن العقوبات زادت من صعوبة وتكلفة شراء قطع الغيار واستيرادها.

وقال محسن مهاندوست المدير في الجمعية الإيرانية لمهندسي البترول، إن إيران تعتمد بالكامل على قطع الغيار المستوردة لمنصات الحفر، وأضاف أنه لم ير على مدار عشرة أعوام قطعة غيار واحدة غير مستوردة من الخارج، وأن أغلب هذه الواردات مصدرها الولايات المتحدة أو أوروبا.

وذكر مهاندوست في مقابلة "ما زلنا معتمدين على الدول الأخرى. الأمر أشبه بتعلم تشغيل التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد دون أي فكرة عن كيفية صناعة التلفزيون".

وأوضح أن العقوبات أدت إلى ارتفاع تكلفة قطع الغيار إلى خمسة أمثالها، الأمر الذي جعل إصلاح منصات الحفر غير ذي جدوى.

وأشار مصدران في الصناعة إلى أن إيران اشترت عشرات من منصات الحفر الصينية الجديدة والمستعملة خلال العقد الأخير، غير أن الأجزاء الأساسية فيها لا تزال أمريكية.

وقال رجل الأعمال رضا بني مهد الذي يعمل في طهران في مجال مشاريع الطاقة، إن منصات الحفر الصينية كانت ملائمة للاحتياجات الإيرانية خلال الأعوام التي ظلت ترزح فيها تحت العقوبات، لكنها "افتقرت إلى خاصية القدرة على العمل لفترة طويلة، التي تمتاز بها المنصات الأمريكية والأوروبية".

وأظهرت معلومات من مصدرين بصناعة النفط والمواقع الإلكترونية لشركات الحفر والنتائج المالية ربع السنوية، أن ما لا يقل عن 40 منصة من نحو 160 منصة حفر في إيران لا تزال معطلة عن العمل أو قيد الإصلاح.

