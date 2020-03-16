التدفقات النقدية الحرة لـ«أرامكو» أعلى 50 % من أكبر 5 شركات نفط دولية

بلغت أرباح شركة أرامكو السعودية؛ أكبر شركة نفط في العالم، نحو 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) خلال العام الماضي 2019؛ إذ تفوقت أرباحها على أرباح أكبر خمس شركات نفط دولية في العالم مجتمعة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى البيانات المالية للشركات، تخطت أرباح شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» أرباح شركات: «إكسون موبيل، شيفرون، شل، بي بي، وتوتال» 47 في المائة، حيث تبلغ أرباحها مجتمعة 59.8 مليار دولار (224.3 مليار ريال).

يعني ذلك أن أرباح "أرامكو" أعلى منها مجتمعة بنحو 28.4 مليار دولار (106.5 مليار ريال) أو أنها تعادل 1.5 ضعف أرباح الشركات الخمس معا. وبلغت توزيعات أرباح "أرامكو" 73.2 مليار دولار لعام 2019، ما يعادل تقريبا نظيرتها لدى أكبر خمس شركات نفط عالمية، مضافا إليها برنامج إعادة شراء الأسهم لتلك الشركات.

كذلك بلغت التدفقات النقدية الحرة لشركة أرامكو 78.3 مليار دولار خلال عام 2019، وهو ما يفوق نظيرتها لدى أكبر خمس شركات نفط دولية في العالم 50 في المائة (26.2 مليار دولار)، حيث بلغت تدفقاتها معا 52.1 مليار دولار.

وتعادل أرباح "أرامكو" مرة ونصف المرة نظيرتها في شركة أبل، التي تعد ثاني أكبر شركة في العالم بعد "أرامكو"، البالغة أرباحها في 2019 نحو 57.5 مليار دولار (215.6 مليار ريال). ويشير ذلك إلى أن أرباح "أرامكو" أعلى من "أبل" 53 في المائة؛ بما يعادل 30.7 مليار دولار (115 مليار ريال).

* وحدة التقارير الاقتصادية