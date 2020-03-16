عام ذهبي لمصرف «ليختشتنشتاين» .. الأرباح ترتفع 45 %

عبر المصرف الوطني لإمارة ليختشتنشتاين المعروف باسم "ليختنشتاينيشي لاندسبنك" عام 2019 دون صعوبة كبيرة وبمكاسب ذهبية، بعدما أدى جمع المصرف الجيد الأموال إلى ارتفاع كتلته المالية تحت الإدارة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، صاحبه ارتفاع الأحجام بشكل إيجابي على الإيرادات.

وزادت أرباح البنك بنحو 45 في المائة، ما دفع المصرف إلى زيادة أرباح أسهمه بشكل قياسي، لكن أسهمه تراجعت تحت تأثير فيروس كورونا.

وليختشتنشتاين إمارة صغيرة محصورة بين سويسرا والنمسا، لكنها تستخدم الفرنك السويسري كعملة رسمية علاوة على المطارات والمستشفيات والجامعات وسوق الأوراق المالية السويسرية "البورصة"، بل إن المصرف الوطني للإمارة مدرج كشركة مصرفية في سوق الأوراق السويسرية.

وبلغ صافي تدفقات الأموال إلى الداخل 4.1 مليار فرنك "المبلغ ذاته بالدولار تقريبا"، مقارنة بـ1.3 مليار فرنك في 2018، حسبما ذكرت المؤسسة التي تتخذ من عاصمة الإمارة فودوز مقرا لها.

وبزيادة هذه التدفقات وتأثير السوق، قفزت الكتلة المالية تحت الإدارة 13.4 في المائة على أساس سنوي "أو تسعة مليارات فرنك"، إلى 76.3 مليار فرنك، وبهذا الرقم تجاوز المصرف لأول مرة مستوى 70 مليار فرنك ككتلة تحت الإدارة "الفرنك يعادل قيمة الدولار نفسها"، وكذلك علامة 14 في المائة كنسبة لرأس المال الثابت.

وقفزت إيرادات المصرف 13.3 في المائة لتصل إلى 452.7 مليون فرنك، منها 209.2 مليون فرنك من صفقات العمولات "بزيادة 19.3 في المائة".

من ناحية أخرى، انخفض صافي الدخل من معاملات الفائدة 7.8 في المائة إلى 152.3 مليون، بينما ارتفعت المصروفات التشغيلية 1.8 في المائة لتصل إلى 311.3 مليون فرنك.

وتحسنت النسبة بين النفقات والإيرادات مِن 7.7 في المائة إلى 70 في المائة، ونتيجة لذلك، زادت الأرباح قبل خصم الضرائب بمقدار النصف "+51 في المائة" إلى 141.4 مليون فرنك.

وارتفعت الأرباح 44.9 في المائة لتصل إلى 123.4 مليون فرنك، واقترح مجلس الإدارة زيادة دفع الأرباح بمقدار عشرة سنتات إلى 2.20 فرنك للسهم، وستحصل إمارة ليختنشتاين، التي تملك أغلبية أسهم المصرف أو نحو 58 في المائة، على مبلغ 49.3 مليون فرنك "+8.4 في المائة"، وضمن ذلك الضرائب.

واستفاد المصرف من العام المالي 2019 لإصلاح رسملته، وارتفعت نسبة رأس المال من المستوى الأول 0.6 نقاط مئوية إلى 19.6 في المائة.

ورغم استمرار البيئة الصعبة، يتوقع المصرف مزيدا من "التقدم التشغيلي" في 2020، حيث يتوقع نتيجة مالية "قوية"، دون أن يقدم تفسيرات.