«الفيروس» يجبر ملايين الموظفين في الولايات المتحدة على العمل من المنازل

أصبح ملايين الموظفين في شركات في أنحاء الولايات المتحدة يعملون من منازلهم، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتلقى ديفيد تولنر رسائل على هاتفه الذكي تفيده بأنه قد تم وضع الطعام خارج باب غرفته، حيث عزل بعد إصابته بنوبة من السعال.

ولا تتهاون زوجته ميترا أهاني مع حالته الصحية، خصوصا مع ظهور فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، رغم أنها تعرف أن زوجها قد يكون مصابا بنزلة برد لا أكثر.

وبعد عودة تولنر إلى منزلهما قرب سانتا كروز من مؤتمر في بالتيمور، أقنعته بالتوجه مباشرة إلى الحمام وتركت الأبواب مفتوحة حتى لا يلمسها، ومسحت حقيبته بمادة مطهرة، وعندما بدأ السعال عزل تولنر في غرفة احتياطية في المنزل.

وبحسب "رويترز"، أكدت أهاني الرئيسة التنفيذية لمركز يقدم الدعم التعليمي للأطفال المعوقين، التي أصبحت مثل ملايين يعيشون في هذه المنطقة تعمل عن بعد لمحاربة انتشار الفيروس، "لقد حبسته في غرفة الضيوف".

وأضافت "ربما أصيب بنزلة برد خفيفة هناك، لكن كلامي عن الفيروس أخافه، وكان في حاجة إلى ذلك".

واعترف تولنر بأنه في "ورطة، أنا هنا في الزنزانة أنتظر الطعام والماء، أقبع هنا منذ أيام وأحاول الآن عدم إصابة الآخرين بشيء، لا أعرف إذا كنت مصابا به".

ويعتمد تولنر على الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي الخاص به لإدارة شركة المحاماة التي يملكها في مدينة سان خوسيه في سيليكون فالي.

وعلى غرار عشرات الملايين في أنحاء الولايات المتحدة، حيث تغلق المؤسسات التعليمية واحدة تلو الأخرى، وتدعو الشركات موظفيها إلى العمل عن بعد، تتجنب أسرة تولنر الخروج، وتعتمد بدلا من ذلك في حياتها اليومية على التكنولوجيا المنتشرة في هذه المنطقة.

وتطلب أهاني معظم ما تحتاج إليه من خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت، وتتسلم الأغراض وهي تلبس قفازين، كما أنها تمسحها بالمطهرات عند وصولها.

وفي أنحاء سيليكون فالي، أخليت الشوارع مع تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا حتى الآن في الولايات المتحدة.

وكان عدد الأشخاص في مجمع "جوجل" في ماونتن فيو قليلا، خلال منتصف النهار، وهو الوقت الذي تتنزه فيه الحشود عادة أو تتناول وجبات الطعام من أكشاك الطعام أو المحطات الخاصة في حرم عملاق التكنولوجيا.

وفي مقر "فيسبوك" الذي أغلق في مدينة مينلو بارك القريبة، رُكنت مركبات النقل العام الكهربائية في المواقف، التي بدت فارغة على غير عادتها.

وكانت حركة المشاة قليلة جدا في بالو ألتو، نقطة الالتقاء الاجتماعي في سيليكون فالي، وكذلك في جامعة ستانفورد القريبة، التي علقت الفصول الدراسية المباشرة.

وطلبت شركة تويتر العالمية الأمريكية من موظفيها البالغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص موجودين في مختلف أنحاء العالم العمل من منازلهم وعدم الذهاب إلى مكاتبهم.

وعلقت "تويتر" جميع الرحلات غير المهمة لعمالها، بما في ذلك الانسحاب من مؤتمر ساوث ويست في أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرا لها "نحن نشجع بقوة جميع الموظفين على مستوى العالم على العمل من المنزل إذا كانوا قادرين، هدفنا تقليل احتمال انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في الشركة وفي العالم من حولنا".

وأضافت الشركة أنه "من الضروري أن يعمل الموظفون في هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية من منازلهم، إلا أن المكاتب الأخرى ستبقى مفتوحة لمن يختارون أو يحتاجون إلى الحضور" .