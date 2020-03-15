البنك المركزي الأردني يخفض احتياطيات البنوك لضخ سيولة في الاقتصاد

خفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من سبعة في المئة إلى خمسة في المئة اليوم الأحد لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني لرويترز إنه طُلب أيضا من البنوك التجارية الأردنية تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.

لبنان يعلن حالة طوارئ صحية ويحث مواطنيه على العمل من المنازل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد حالة طواريء طبية في البلاد ودعا المواطنين إلى العمل من المنازل في الوقت الذي تكثف فيه السلطات إجراءات منع انتشار فيروس كورونا. وفي بداية اجتماع لمجلس الوزراء من المتوقع أن يقرر إجراءات لمواجهة تفشي المرض قال عون في كلمة بثها التلفزيون "كل منا مدعو أن يواصل عمله من منزله بالطريقة التي يراها مناسبة".

وقال لبنان الذي يواجه بالفعل أزمة مالية كبيرة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 99 حالة. وتوفي ثلاثة اشخاص بالمرض.

وحذر مسؤولون في قطاع الصحة من أن أي انتشار أوسع للوباء يمكن أن يقوض بشدة الموارد الطبية الشحيحة في البلاد بعد شهور من نقص العملة الصعبة الذي أثر سلبا على الإمدادات.

وفي الأسبوع الماضي أمر لبنان بإغلاق المطاعم وكثير من الأماكن العامة وأوقف رحلات الطيران مع كثير من الدول التي ينتشر فيها المرض.

وفي محاولة للحد من التعرض للإصابة بالفيروس تم نشر قوات الأمن في كورنيش بيروت لتفريق الحشود التي ذهبت للاستمتاع بأحد الأماكن العامة القليلة التي لا تزال مفتوحة.

وقال محمد صباح وهو منتج سينمائي "سمعنا أنهم سيفرضون حظر تجول فقلنا نستغل آخر يوم أحد ونرى البحر".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه سيتم تعطيل العمل بالبنوك حتى يوم 29 مارس آذار. ويأتي ذلك بعد يومين من توجيه مصرف لبنان المركزي البنوك التجارية نحو فرض قيود شديدة على العملة الصعبة لإعطاء أولوية لاستيراد الإمدادات المتصلة بفيروس كورونا.



المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا



قرر المغرب الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، الذي ارتفعت حصيلة المصابين به في المملكة إلى 28 شخصا في اليومين الأخيرين.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن هذا القرار "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

وصدر هذ القرار بعد دقائق بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 28 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن الحالات العشر الجديدة لأشخاص وافدين من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

وارتفعت وتيرة الإصابات المسجلة بالفيروس في المغرب خلال اليومين الأخيرين بحيث سجلت 10 حالات السبت بينها واحدة طاولت وزير التجهيز والنقل عبد القادر أعمارة إثر عودته من جولة في بلدان أوروبية.

ورافق ذلك تعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لانتشار الفيروس، إذ أعلنت السلطات بين ليل الخميس والسبت تعليق رحلات المسافرين جوا وبحرا من وإلى 28 بلدا قبل أن تقرر وقفها تماما الأحد.

كما تقرر منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر، فضلا عن تعليق الدراسة ابتداء من الاثنين.

وأعلن الأحد إلغاء الدورة المقبلة لمهرجان موازين للموسيقى العالمية والتي كانت مرتقبة بين 19 و27 حزيران/يونيو في العاصمة الرباط.

ويستقطب هذا المهرجان كل سنة جمهورا واسعا وكوكبة من الفنانين العالميين والعرب.

وأربك تعليق حركة المسافرين فجأة آلاف السياح الأجانب الموجودين في المغرب، والعديد من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين في مطارات بلدان أوروبية، بحسب عدة شهادات نقلتها وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في لقاء تلفزيوني ليل السبت "هذه مسألة معقدة فيها العلاقة مع الدول الأخرى وحماية صحة الوطن"، داعيا المغاربة العالقين في الخارج إلى الاتصال بالقنصليات عبر أرقام خضراء.

لكن "لا أحد يجيب، نحن عالقون هنا منذ صباح الأحد والأنكى أن الفرنسيين والاسبان سمح لهم بمغادرة المغرب بينما لا أحد اهتم بنا"، على ما قال الأستاذ الجامعي خالد مونا في اتصال مع وكالة فرانس برس من مطار أورلي في باريس حيث هو عالق.

وفي المقابل سمح لطائرات بالإقلاع صباح الأحد من مطارات مغربية في شكل استثنائي لنقل سياح أوروبيين نحو بلدانهم، بحسب معلومات لوكالة فرانس برس.

وخلف الفيروس حتى الآن وفاة مصابة واحدة مقابل تعافي مصاب آخر.