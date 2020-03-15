تعطيل البنوك اللبنانية حتى 29 مارس لمواجهة كورونا

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه سيتم تعطيل العمل بالبنوك اللبنانية حتى يوم 29 مارس ضمن خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا بحسب ما ذكرت "رويترز".

ويتماشى إغلاق البنوك مع إجراءات حكومية من المتوقع إعلانها اليوم الأحد لمكافحة تفشي الفيروس بعدما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون حالة طوارئ صحية في الدولة وتسجيل 99 حالة إصابة في البلاد.