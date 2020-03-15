منظمة التجارة العالمية تمدد تعليق اجتماعاتها على خلفية كورونا

أعلنت منظمة التجارة العالمية الأحد أنها ستمدد تعليق اجتماعاتها على خلفية فيروس كورونا المستجد حتى نهاية أبريل، قائلة إنها طلبت من معظم الموظفين العمل من منازلهم.

وكانت المنظمة التي تتخذ جنيف مقرا أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستعلق كل اجتماعاتها حتى 20 مارس بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.

لكن الأحد، قال رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أنه سيتم تمديد هذا الإجراء.

وأوضح في بيان "في ضوء التطورات المتعلقة بوباء كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وبعد اجتماع مع وكالات الأمم المتحدة والمراقبين في جنيف اتخذنا قرارا بتعليق كل الاجتماعات في منظمة التجارة العالمية حتى نهاية أبريل 2020".

وأضاف "سيتم مراجعة هذا القرار وفق الاقتضاء".

ولفت أزيفيدو إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، طُلب من جميع موظفي المنظمة الذين لا يعتبر وجودهم أساسيا جدا في مكان العمل، تأدية مهماتهم من منازلهم حتى نهاية مارس.

ويأتي ذلك بعدما طلبت الأمم المتحدة من جميع الموظفين في مقرها في نيويورك وفي المقر الأوروبي في جنيف العمل من منازلهم في الأسابيع المقبلة ما لم يكن وجودهم ضروريا.

وأعلنت سويسرا التي باتت تعد أكثر من 2200 إصابة وأكثر من عشر وفيات، الجمعة سلسلة من الإجراءات لوقف انتشار الفيروس تشمل إغلاق مدارس ومعظم أماكن الترفيه مع تشديد الرقابة على الحدود.