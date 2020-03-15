المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا

قرر المغرب الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، الذي ارتفعت حصيلة المصابين به في المملكة إلى 28 شخصا في اليومين الأخيرين.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن هذا القرار "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية".

وصدر هذ القرار بعد دقائق بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 28 مصابا.

وارتفعت وتيرة الإصابات المسجلة بالفيروس في المغرب خلال اليومين الأخيرين بحيث سجلت 10 حالات السبت بينها واحدة طاولت وزير التجهيز والنقل عبد القادر أعمارة إثر عودته من جولة في بلدان أوروبية.

ورافق ذلك تعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لانتشار الفيروس، إذ أعلنت السلطات بين ليل الخميس والسبت تعليق رحلات المسافرين جوا وبحرا من وإلى 28 بلدا قبل أن تقرر وقفها تماما الأحد.