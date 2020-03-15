37 ألف أسرة استفادت من برامج "سكني" خلال شهر فبراير الماضي

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 36.967 أسرة خلال شهر فبراير الماضي من مختلف الحلول والخيارات التي يوفرها بينها 11.687 أسرة سكنت منازلها ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري إلى 69.252 أسرة منها 23.746 أسرة سكنت في منازلها فيما فضلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام بلغت 12.640 وحدة سكنية فيما تم تسليم 14.109 أراضي سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 25.933 أسرة إضافة إلى نحو 16.570 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط (سكني) أو زيارة المنصة الإلكترونية وتطبيق "سكني" للهواتف التي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة وتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول ودعم تجديد المساكن والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونيا.

بدوره أكد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على استمرار البرنامج للعام الرابع في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل. مشددا على أن "سكني" يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل تماشيا مع برنامج الإسكان أحد برنامج رؤية المملكة 2030 الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وقال سيف السويلم السويلم "ضمن جهود "سكني" لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 57 مشروعا سكنيا بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد فيما تتوزع معظم هذه المشاريع ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيه الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة مثل ضاحية الجوان في الرياض وضاحية الواجهة في الدمام وضاحية الميار في جدة".

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090) إلى جانب الموقع الإلكتروني (سكني) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة. منوها إلى أن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المسكن المناسب لهم. لافتا إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج "سكني" مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.