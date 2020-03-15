5 ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سوريا .. ومليون في دول الجوار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأحد إن حوالى خمسة ملايين طفل ولدوا في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل 9 أعوام بالاضافة الى مليون طفل آخر ولدوا في دول الجوار، فيما بلغت حصيلة الضحايا منهم حوالي 9 آلاف بين قتيل وجريح.

وقالت المنظمة في بيانها إن "حوالي 4.8 مليون طفل ولدوا في سوريا منذ بداية النزاع قبل 9 سنوات وولد مليون طفل سوري لاجئ في دول الجوار". وأضافت إنه "تم التحقق من مقتل 5427 طفلا أي بمعدل طفل واحد كل عشر ساعات منذ بداية الرصد (بدأ من 2014 وحتى 2019) بالاضافة الى إصابة ثلاثة الاف و639 طفل بجراح نتيجة النزاع".

وذكرت المنظمة أنه "تم تجنيد حوالي 5 آلاف طفل لا يتجاوز عمر بعضهم الـ 7 سنوات في القتال فيما تعرض حوالى ألف مرفق تعليمي وطبي للهجمات". ونقل البيان عن هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف التي زارت سوريا الأسبوع الماضي قولها إن "الحرب في سوريا تصل اليوم علامة فارقة هي وصمة عار أخرى مع دخول النزاع عامه العاشر ودخول ملايين الأطفال العقد الثاني من حياتهم محاطين بالحرب والعنف والموت والنزوح". وأضافت إن "الحاجة للسلام اليوم هي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".

من جهته قال تيد شيبان المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي رافق فور في زيارتها إلى سوريا "من الواضح أن 9 سنوات من القتال الضروس قد أوصل البلاد إلى حافة الهاوية. تخبرنا العائلات أنه لم يكم عندها أي خيار في الحالات القصوى سوى إرسال الأطفال للعمل أو دفع الفتيات للزواج المبكر. وهذه قرارات ينبغي ألا يضطّر أي والد أو والدة لاتّخاذها".