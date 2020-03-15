بريطانيا تتحرك لحماية من تزيد أعمارهم عن 70 عاما

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن عزل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على السبعين لمدة تصل إلى أربعة أشهر يأتي ضمن خطة عمل بلاده لمكافحة فيروس كورونا وسيُطبق خلال الأسابيع المقبلة.

وردا على سؤال من قناة سكاي نيوز عما إذا كانت السلطات ستطلب من الناس الانعزال لما يصل إلى أربعة أشهر، قال هانكوك "أجل، هذه هي الخطة، يرد الأمر بوضوح في خطة العمل... سنوضحه بتفصيل أكبر عندما يكون الوقت مناسبا لأننا ندرك أنه طلب صعب جدا بالنسبة لكبار السن والأكثر عرضة للإصابة بالمرض وهو لحمايتهم".