بسبب "كورونا".. سوق أبوظبي يغلق قاعات التداول

قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأحد إنها ستغلق قاعات التداول مؤقتا وحتى إشعار آخر نظرا لتفشي فيروس كورونا عالميا.

وأضافت البورصة في بيان أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وباقي إمارات الدولة في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

سجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.