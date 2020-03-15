تسجيل 17 إصابة جديدةبـ «كورونا» في السعودية.. وتعافي حالة أخرى

ضابط شرطة نمساوي يفحص أحد المسافرين على الحدود مع المجر. "الفرنسية" أرفف الخبز خالية في أحد مراكز برلين التجارية. "أ ب" مصابون في الحجر الصحي في أحد مستشفيات مدينة بريسيكا الإيطالية. "رويترز"

فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتعافي إصابة ثانية، قررت وزارة الداخلية تعليق الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما انتشر الفيروس في 138 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليا في منشأة صحية في الأحساء، وإن الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا، وهو معزول في مستشفى في القطيف.

وأضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضا من إيران.

وأوضحت الوزارة أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد موجودة في الرياض، تشمل ثلاث حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقا، وحالة لمقيم أمريكي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا، وثلاث حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، وأربع حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلا عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، تعافت منها حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات حالة كانت في وضع حرج وتحسنت أمس، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

تعليق

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد جائحة عالمية، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

حجر

أعلنت وزارة الصحة أن كل مسافر قدم إلى المملكة من تاريخ 13 آذار (مارس) 2020 وما بعده فإنه يجب أن يبقى في الحجر المنزلي وسيمنح إجازة مرضية تعادل مدة حجره. وحددت الصحة دولا أخرى يجب على القادمين منها البقاء في الحجر المنزلي لكل من قدم منها وسيعطى القادمون منها إجازات طبية بتواريخ معينة حيث حددت الصحة أسماء هذه الدول والتواريخ عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر، على النحو التالي:

• 28 شباط (فبراير) وما بعده للقادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وسنغافورة ومصر والعراق ولبنان وسورية وإيران.

• 8 آذار (مارس) وما بعده للقادمين من فرنسا وإسبانيا وإندونيسيا وسويسرا وألمانيا.

• 11 آذار (مارس) وما بعده للقادمين من المملكة المتحدة والنمسا والدنمارك وأمريكا وهولندا والنرويج والسويد.

وأشارت الوزارة إلى أن بإمكانهم الحصول على الإجازة عبر تطبيق صحتي، موضحة أنه يمكن الدخول على تطبيق صحتي والنقر على خيار الإجازات المرضية، حيث ستعرض واجهة التطبيق تفاصيل الإجازة المرضية من "مدتها، والمنشأة الصحية الذي كان الكشف فيها واسم الطبيب... إلخ "، وبعدها ينقر على أيقونة المشاركة في أسفل الصفحة واختيار التطبيق المراد المشاركة من خلاله أو خيار الطباعة واستعراض الإجازة وطباعتها.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلا للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارا للتدابير الوقائية المطبقة حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

اجتماع

استعرض وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور الأمين العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس كورونا ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس في دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، السبت عبر الاتصال المرئي، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملا الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.

وثمن الوزراء الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس، كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية في هذه الظروف.

وحث الوزراء، المواطنين والمقيمين في دول المجلس، على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب إلى أماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكد الوزراء أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، إضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.

وقد ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص على مكافحة المرض والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في دول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.

الأمم المتحدة

أكد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أن فيروس كورونا ما زال تحت السيطرة، وأنه بالإمكان إبطاء انتقال العدوى ومنعها وإنقاذ الأرواح عبر اتخاذ إجراءات غير مسبوقة على الأصعدة الشخصية والوطنية والدولية.

وقال الأمين العام "يجب أن نعلن الحرب على هذا الفيروس"، مشيرا إلى أهمية أن تتحمل الدول مسؤولية التأهب للعمل وتكثيفه والتوسع فيه، عبر تفعيل وتعزيز نظم الاستجابة لحالات الطوارئ وإحداث زيادة كبيرة في قدرات الفحص ورعاية المرضى، ومن خلال تجهيز المستشفيات وضمان أن يكون فيها الحيز الكافي والمستلزمات والعاملون اللازمون.

وقال جوتيريس، "يجب اتباع المشورة الطبية واتخاذ خطوات بسيطة وعملية توصي بها السلطات الصحية". وأضاف أنه يتفهم حالة القلق والاضطراب والإرباك التي يشعر بها كثيرون، "نحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا".

