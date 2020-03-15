باتشي: عائلتي في إيطاليا .. إنني قلق

ساند الإيطالي كريستيانو باتشي، مساعد مدرب الهلال لكرة القدم، تعليق النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد ـ COVID-19 ـ وقال "كرة القدم ليست شيئا أساسيا في الحياة، أعتقد أن توقف المسابقات الرياضية أمر جيد، كل شيء في هذه اللحظة غير ضروري، وبالتالي وقبل كل شيء في هذه اللحظة يحتاج قادة العالم إلى اتخاذ خيارات موحدة".

وكشف عن مشكلة تواجهه خلال الوقت الراهن، وقال "المشكلة أنني في السعودية وعائلتي ليست معي، بل في ماسا في إيطاليا، هذا الأمر يجعلني غير مرتاح للغاية خاصة في ظل الإجراءات العديدة التي تعطل الرحلات الجوية في مختلف أرجاء العالم خلال الوقت الراهن، فكرة عدم القدرة على الوجود معهم إذا احتاجوا إلي لوضع طارئ تجعلني حقا في وضع غير مريح".

وأتم "منطقيا الخطر موجود في كل أنحاء العالم، من المحزن أن التغيير يحدث في كل دقيقة، ومن الصعب توقع ما يمكن أن يحدث، أتمنى للجميع السلامة".