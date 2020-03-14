"فيراري" الإيطالية تغلق مصنعيها وتعلق نشاط فريق فورمولا 1

أعلنت شركة فيراري الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية عن إغلاق مصنعيها لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية" .

وجاء في بيان للشركة أنها حاولت في البداية الحفاظ على استمرار عمل المصنعين لكنها "تواجه الآن أول مشاكل خطيرة في سلسلة التوريد بشكل لم يعد يسمح باستمرار الإنتاج".

وسيسري الإغلاق في مصنعي مارانيلو ومودينا حتى 27 مارس.

كما أعلنت الشركة عن تعليق عمليات فريق "فورمولا 1".