الأردن يوقف جميع الرحلات الجوية لمكافحة فيروس كورونا

قال الأردن إنه سيوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء في تشديد للقيود الحدودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بحسب ما نقلت "رويترز".

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم السبت في بيان صحفي الإجراءات وقال إنها تشمل إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين وإغلاق جميع المواقع السياحية والرياضات ودور السينما أيضا.

وسجل الأردن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تقلت العلاج وغادرت المستشفى أمس الجمعة لكنه قلق من سرعة انتشار الفيروس في البلدان المجاورة.

وقد أغلق حدوده بالفعل مع مصر والعراق وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة